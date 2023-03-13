انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (2)-(1) بيراميدز.. فوز أصحاب الأرض
الإثنين، 13 مارس 2023 - 17:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز في الجولة 21 من الدوري.
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نهاية المباراة بفوز البنك الأهلي
ق 81: جوووووول الثاني قاعود
ق 75: الحكم يراجع ركلة جزاء
ق 70: جوووول بن يوسف والتعادل
ق 49: تسديدة من إبراهيم عادل وقاعود يبعدها برأسية من على خط المرمى
ق 38: أبو جبل ينقذ التعادل أمام بن يوسف
ق 33: الفيديو لا يحتسب ضربة جزاء لمحمد حمدي بعد تدخل من محمود الجزار
ق 20: جووووول محمد فتحي والأول
انطلاق المباراة
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