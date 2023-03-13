انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (2)-(1) بيراميدز.. فوز أصحاب الأرض

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز في الجولة 21 من الدوري.

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نهاية المباراة بفوز البنك الأهلي

ق 81: جوووووول الثاني قاعود

ق 75: الحكم يراجع ركلة جزاء

ق 70: جوووول بن يوسف والتعادل

ق 49: تسديدة من إبراهيم عادل وقاعود يبعدها برأسية من على خط المرمى

ق 38: أبو جبل ينقذ التعادل أمام بن يوسف

ق 33: الفيديو لا يحتسب ضربة جزاء لمحمد حمدي بعد تدخل من محمود الجزار

ق 20: جووووول محمد فتحي والأول

انطلاق المباراة