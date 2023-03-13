التشكيل - الكرتي أساسي مع بيراميدز.. وثلاثي دفاعي لـ البنك الأهلي

خبر في الجول – الأهلي يستبعد السفر من المغرب إلى الإمارات مباشرة

في الجول يكشف موقف الشناوي من المشاركة أمام الزمالك في السوبر

مواعيد مباريات الخميس 20 أبريل 2023 - مانشستر يونايتد ضد إشبيلية.. ونهائيان للسيدات

2 من 16.. ناصر ماهر رجل مباراة طلائع الجيش وفيوتشر

سجل هدف الفوز.. محمود سيد رجل مباراة البنك الأهلي وحرس الحدود

أمام نفس الفريق للمرة الثانية.. محمود حمادة رجل مباراة فاركو وغزل المحلة

فاركو يستعيد توازنه في الدوري بثلاثية ضد غزل المحلة

فوز ثان على التوالي.. البنك الأهلي يخرج من القاع برأسية محمود سيد ضد حرس الحدود