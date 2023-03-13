التشكيل - الكرتي أساسي مع بيراميدز.. وثلاثي دفاعي لـ البنك الأهلي

الإثنين، 13 مارس 2023 - 17:03

كتب : FilGoal

احتفال فخر الدين بن يوسف بهدف بيراميدز في مرمى أسكو كارا

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 21 للدوري المصري.

وشهد التشكيل عودة المغربي وليد الكرتي لخط وسط الفريق.

ويشارك أحمد سامي وأسامة جلال في عمق الدفاع، فيما يتواجد علي جبر على دكة البدلاء.

ويتواصل غياب رمضان صبحي للإصابة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 39 نقطة، فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز 18 برصيد 18 نقطة.

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد توفيق - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي

الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

الهجوم: فخر الدين بن يوسف

دكة البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - محمد مجدي - محمد صادق - إسلام عيسى - محمود عبد العاطي - هشام محمد - محمود صابر - دودو الجباس

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أسامة إبراهيم - محمود الجزار – إسحاقو يعقوبو

الوسط: محمد فتحي – محمود سيد – سعيدو سيمبوري – محمد هلال

الهجوم: أحمد ياسر – محمود قاعود – كريم بامبو

الدوري المصري البنك الأهلي بيراميدز
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