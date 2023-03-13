فالفيردي: ما فعله حكم الفيديو لا يمت لكرة القدم.. احتاج تلسكوب لرؤية اللقطة

الإثنين، 13 مارس 2023 - 11:09

كتب : FilGoal

إرنستو فالفيردي - أتليتك بلباو

شن إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ أتليتك بلباو، هجومًا عنيفًا على طاقم تحكيم مباراته أمام برشلونة.

وخسر أتليتك بلباو بهدفٍ دون رد أمام برشلونة مساء الأحد في الجولة 25 للدوري الإسباني.

وقال فالفيردي بعد اللقاء: "نشعر بالإحباط لأننا خسرنا وحاولنا كثيرًا لتحقيق الفوز. نخرج من تلك المباراة بشعور مُر".

وتحوّل فالفيردي للحديث عن الهدف الذي ألغته تقنية الفيديو لفريقه في اللحظات الأخيرة بداعي وجود لمسة يد على إيكر مونيايين في لحظة سابقة من تسديدة إنياكي ويليامز.

وقال فالفيردي:ِ "الأمر لا يتعلق بإذا كانت لمست الكرة ذراعه أم كتفه، الأمر يتعلق بإذا كونها كرة قدم أم لا. أرى أن مهمة تقنية الفيديو تصحيح أخطاء جلية، مثل عبور الكرة لخط المرمى من عدمه أو ركلات جزاء واضحة، لكن مثل هذه الأمور…".

وأضاف: "لقد استدعوا الحكم لأن الكرة لمست بقليل ذراع لاعب في كرة مُررت الكرة بعدها 5 مرات، فهذا لا ينتمي لعالم كرة القدم. اللقطة لم يرها الحكم أو الحكم الرابع".

وتابع: "اليوم كنا نحن المتضررين، وفي يوم آخر سيكون فريقًا آخر، لكن هذا سخيف، إنها لعبة لم يرها أحد في الملعب، وشخص من خلال تلسكوب استطاع رؤيتها".

وأتم: "نحن غاضبون، كانت مباراة مهمة لنا. أرى أن ما حدث كان ظلمًا بغض النظر عما إذا كانت قد لمست ذراعه أم لا".

وأعاد برشلونة فارق التاسع نقاط مع مطارده ريال مدريد في ترتيب الدوري الإسباني، قبل 13 جولة على نهاية المسابقة.

فيما تجمّد رصيد أتليتك بلباو عند 33 نقطة في المركز التاسع.

برشلونة أتليتك بلباو الدوري الإسباني إرنستو فالفيردي
نرشح لكم
سيميوني: برشلونة حقق الفوز بسبب امتلاك قوة هجومية.. وتشافي أعاد أسلوبهم سبورت: تير شتيجن لن يعود قبل بداية 2024.. والأقرب خضوعه لعملية جراحية تشافي يكشف حالة تير شتيجن.. ويعلق على قلة عدد الجماهير برشلونة يستعيد المركز الثالث بفوز صعب على أتليتكو مدريد انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) أتليتكو مدريد التشكيل - جواو فيليكس أساسي مع برشلونة.. وثلاثي في دفاع أتليتكو أتليتكو مدريد ضيفا على برشلونة لأجل ما لم يحدث منذ أكثر من 17 عاما توديبو: برشلونة كان يمنعنا من لمس ميسي في التدريبات
أخر الأخبار
اسكواش - تقدم أماندا صبحي في التصنيف رغم الإصابة الطويلة.. وعسل يهبط للرابع 2 دقيقة | رياضات أخرى
ماك أليستر: هدفي أمام فولام هو الأفضل في مسيرتي 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيميوني: برشلونة حقق الفوز بسبب امتلاك قوة هجومية.. وتشافي أعاد أسلوبهم 41 دقيقة | الدوري الإسباني
استبعاد كريستيانو رونالدو من السفر إلى طاجيكستان ساعة | سعودي في الجول
طرح الدفعة الثانية من تذاكر يورو 2024 ساعة | الكرة الأوروبية
تيليجراف: غياب بوب عن نيوكاسل قد يصل إلى خمسة أشهر ساعة | الدوري الإنجليزي
سبورت: تير شتيجن لن يعود قبل بداية 2024.. والأقرب خضوعه لعملية جراحية ساعة | الدوري الإسباني
مدافع سيتي: كان يمكننا الفوز على توتنام بـ4 أو 5 أهداف 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر