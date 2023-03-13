فالفيردي: ما فعله حكم الفيديو لا يمت لكرة القدم.. احتاج تلسكوب لرؤية اللقطة

شن إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ أتليتك بلباو، هجومًا عنيفًا على طاقم تحكيم مباراته أمام برشلونة.

وخسر أتليتك بلباو بهدفٍ دون رد أمام برشلونة مساء الأحد في الجولة 25 للدوري الإسباني.

وقال فالفيردي بعد اللقاء: "نشعر بالإحباط لأننا خسرنا وحاولنا كثيرًا لتحقيق الفوز. نخرج من تلك المباراة بشعور مُر".

وتحوّل فالفيردي للحديث عن الهدف الذي ألغته تقنية الفيديو لفريقه في اللحظات الأخيرة بداعي وجود لمسة يد على إيكر مونيايين في لحظة سابقة من تسديدة إنياكي ويليامز.

وقال فالفيردي:ِ "الأمر لا يتعلق بإذا كانت لمست الكرة ذراعه أم كتفه، الأمر يتعلق بإذا كونها كرة قدم أم لا. أرى أن مهمة تقنية الفيديو تصحيح أخطاء جلية، مثل عبور الكرة لخط المرمى من عدمه أو ركلات جزاء واضحة، لكن مثل هذه الأمور…".

وأضاف: "لقد استدعوا الحكم لأن الكرة لمست بقليل ذراع لاعب في كرة مُررت الكرة بعدها 5 مرات، فهذا لا ينتمي لعالم كرة القدم. اللقطة لم يرها الحكم أو الحكم الرابع".

وتابع: "اليوم كنا نحن المتضررين، وفي يوم آخر سيكون فريقًا آخر، لكن هذا سخيف، إنها لعبة لم يرها أحد في الملعب، وشخص من خلال تلسكوب استطاع رؤيتها".

وأتم: "نحن غاضبون، كانت مباراة مهمة لنا. أرى أن ما حدث كان ظلمًا بغض النظر عما إذا كانت قد لمست ذراعه أم لا".

وأعاد برشلونة فارق التاسع نقاط مع مطارده ريال مدريد في ترتيب الدوري الإسباني، قبل 13 جولة على نهاية المسابقة.

فيما تجمّد رصيد أتليتك بلباو عند 33 نقطة في المركز التاسع.