انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(2) إنبي.. فوز البترولي

علي فوزي: الهدف في الزمالك أو الأهلي له فرحة مختلفة

رفيق كابو: كان يجب أن نفوز على الزمالك لتحسين موقف إنبي في الدوري

رخص التدريب وعقد الرعاية و"منتخب الظل".. 12 قرارا من اتحاد الكرة

مؤتمر فيريرا: الإرهاق ضرب الزمالك أمام إنبي

تامر مصطفى: إنبي كان أفضل من الزمالك في كل النواحي.. وانبهرت من أداء اللاعبين

أحمد العجوز رجل مباراة الزمالك وإنبي

الأهلي يحدد موعد السفر إلى الكاميرون.. وموقف حسين الشحات من مواجهة القطن

الهزيمة الخامسة للأبيض.. إنبي يفوز على الزمالك بثنائية بسيناريو الموسم الماضي