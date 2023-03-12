انتهت الدوري الدنماركي - ميتيلاند (1)-(3) لينجبي.. نهاية المباراة

الأحد، 12 مارس 2023 - 14:44

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند ضد بروندبي

يستضيف ميتيلاند فريق لينجبي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الدنماركي.

ويحتل ميتيلاند المركز الثامن برصيد 27 نقطة بينما يتذيل لينجبي الترتيب بـ 12 نقطة.

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ق79 جووووول سايفار ماجنسون يضيف الثاني

ق74 خروج إمام عاشور

ق57 جووووول أرال سيمسر يسجل التعادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق16 جوووول أول لفريق لينجبي عن طريق الأيسلندي سايفار ماجنسون

انطلاق المباراة

إمام عاشور الدوري الدنماركي ميتيلاند
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