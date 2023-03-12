أس: أربيلوا ينافس راؤول وتشابي ألونسو على تدريب ريال مدريد

الأحد، 12 مارس 2023 - 11:09

كتب : FilGoal

ألفارو أربيلوا - ريال مدريد

فرض ألفارو أربيلوا اسمه كمرشح محتمل لتولي تدريب الفريق الأول لـ ريال مدريد في المستقبل.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن أربيلوا سيدخل في تنافس ثلاثي مع راؤول جونزاليس، وتشابي ألونسو.

ويتولى أربيلوا حاليًا تدريب فريق ريال مدريد تحت 19 عامًا، وقد حصد يوم أمس السبت لقب كأس ملك إسبانيا عن تلك الفئة العمرية.

ويتصدر فريق أربيلوا مجموعته في الدوري الإسباني، كما تنتظره مواجهة أمام ألكمار الهولندي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب.

ولم يخسر فريق أربيلوا في 35 مباراة متتالية، وسجّل خلال تلك الفترة 104 هدفًا.

وسبق لـ أربيلوا تولي تدريب فئات عمرية أصغر في أكاديمية النادي، قبل أن يتم تصعيده لفريق الشباب مطلع الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يرى في راؤول المدير الفني الحالي لـ ريال مدريد كاستيا، وتشابي ألونسو المدير الفني الحالي لـ باير ليفركوزن، كأسماء مطروحة لتولي تدريب النادي في المستقبل.

ويرغب النادي في تكرار تجربة زين الدين زيدان الذي قضى عدة سنوات في ريال مدريد كاستيا قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في يناير 2016 خلفًا لـ رافا بينيتيز ويحقق نجاحات ساحقة.

وسبق لـ ألونسو التدريب في أكاديمية ريال مدريد قبل أن يتولى رديف ريال سوسيداد، ثم يبدأ رحلته في الدوري الألماني بالموسم الجاري.

ويبلغ أربيلوا 40 عامًا، وقد تكوّن كلاعب في أكاديمية ريال مدريد قبل أن يُصعَد للفريق الأول في 2004، ويلعب بعدها لـ ديبورتيفو لاكورونيا وليفربول ثم يعود للميرنجي في 2009.

وفاز أربيلوا مع ريال مدريد بالدوري الإسباني مرة، وبدوري أبطال أوروبا مرتين، وبكأس ملك إسبانيا مرتين، وبكأس السوبر الإسباني مرة، وبكأس السوبر الأوروبي مرة، وبكأس العالم للأندية مرة.

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