استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) - (1) بورنموث.. نهاية الشوط الأول

السبت، 11 مارس 2023 - 14:01

كتب : FilGoal

احتفال بورنموث أمام ليفربول

يحل ليفربول ضيفا على بورنموث في ملعب فيتاليتي لملاقاته في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ويقود النجم الدولي المصري محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول أمام بورنموث.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول أمام بورنموث.

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نهاية الشوط الأول

ق45 محاولة جديدة من فان دايج بضربة رأسية يتصدى لها نيتو حارس مرمى بورنموث

ق40 فيرجيل فان دايك يهدر فرصة التعادل بطريقة غريبة بعد رأسية مرت بجوار مرمى بورنموث بقليل

ق28 فيليب بلينج يسجل الهدف الأول لبورنموث بعد عرضية متقنة من الجهية اليمنى

ق17 كرة عريضة من محمد صلاح من جهة اليمين أبعدها دفاع بورنموث عن مناطق الخطورة.

ق12 كودي جاكبو يسجل الهدف الأول ولكن حكم المباراة يليغه بداعي التسلل

ق11 تسديدة من داروين نونيز لاعب فريق ليفربول من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس نيتو من منتصف مرماه

ق5 تسديدة ضعيفة من محمد صلاح من على حدود منطقة الجزاء وصلت سهلة للحارس نيتو

انطلاق المباراة

محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي
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