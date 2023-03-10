قائمة ريال مدريد - عودة مودريتش.. وغياب بنزيمة وميندي أمام إسبانيول

الجمعة، 10 مارس 2023 - 15:35

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد

عاد لوكا مودريتش لقائمة ريال مدريد في مواجهة إسبانيول، بعد غيابه عن لقاء ريال بيتيس للإيقاف.

ويستقبل ريال مدريد نظيره إسبانيول في ملعب سانتياجو برنابيو غدًا السبت بالجولة 25 للدوري الإسباني.

وابتعد مودريتش عن مباراة بيتيس الأحد الماضي لتراكم البطاقات الصفراء، لكنه سيكون حاضرًا أمام إسبانيول.

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فيما يبتعد كريم بنزيمة للإصابة، حاله حال ديفيد ألابا، ويتواصل غياب فيرلان ميندي الذي لم يبدأ التدرب بشكلٍ كامل مع المجموعة.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - لويس لوبيز

الدفاع: إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز - خيسوس فاييخو - داني كارباخال - لوكاس فاسكيز - ألفارو أودريوزولا

الوسط: أوريليان تشواميني - لوكا مودريتش - توني كروس - إدواردو كامافينجا - داني سيبايوس - فيدي فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - ماركو أسينسيو - إدين هازارد - ماريانو دياز - ألفارو رودريجيز

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، ويسعى إلى تقليص الفارق مؤقتًا إلى 6 نقاط مع برشلونة الذي يلعب أمام أتليتك بلباو الأحد.

ريال مدريد مودريتش الدوري الإسباني
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