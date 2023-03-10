اعتزال بطل ثلاثية 2009 مع برشلونة وقائد إسبانيول السابق

الجمعة، 10 مارس 2023 - 14:00

كتب : FilGoal

فيكتور سانشيز - معتز إينو - برشلونة - الأهلي

أعلن فيكتور سانشيز لاعب برشلونة وإسبانيول السابق عن اعتزاله كرة القدم.

وعلّق سانشيز حذائه عن عمر 35 عامًا بعد أن رحل عن جيرونا بنهاية الموسم الماضي ولم يلعب من وقتها لأي نادٍ.

ونشر سانشيز رسالة وداع مطولة عبر حسابه في انستجرام، مرفقة بصورة له بقميص إسبانيول النادي الذي اشتهر من خلاله.

وذكر سانشيز في رسالته: "منزلي سيظل دومًا هو إسبانيول الحبيب، لقد ارتديت شارة قيادته بكثير من الفخر طوال سنوات عديدة، سأظل مشجعًا لإسبانيول مدى الحياة".

لاعب الوسط الإسباني السابق بدأ مسيرته في برشلونة، وتم تصعيده للفريق الأول في 2008.

وخاض سانشيز 14 مباراة بقميص برشلونة، وكان جزءًا من الفريق الذي توج بالثلاثية في موسم 2008\2009 تحت قيادة بيب جوارديولا، وشارك وقتها في 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

ولعب سانشيز معارًا بعدها إلى خيريز وخيتافي، ثم قضى 6 أشهر في صفوف نيوشاتل زاماكس السويسري.

وعاد سانشيز للملاعب الإسبانية من بوابة إسبانيول في يناير 2012، وظل في صفوفه حتى صيف 2020.

وخاض سانشيز مع إسبانيول 269 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 23.

ولعب سانشيز بعدها في صفوف ويسترن يونايتد الأسترالي، ثم قضى الأشهر الأخيرة من مسيرته رفقة جيرونا.

وخاض سانشيز 4 مباريات مع منتخب كتالونيا من 2014.

برشلونة إسبانيول فيكتور سانشيز
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