تقرير: تمت.. فيليكس سانشيز مديرا فنيا جديدا لمنتخب الإكوادور

الجمعة، 10 مارس 2023 - 12:02

كتب : FilGoal

فيليكس سانشيز - قطر والسنغال - كأس العالم 2022

فيليكس سانشيز - قطر والسنغال - كأس العالم 2022

اتفق الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم مع الإسباني فيليكس سانشيز لتولي تدريب المنتخب الأول في الفترة المقبلة.

وذكرت جوانا كالديرون صحفية محطة "جول تي في" الإكوادورية أن سانشيز سيكون المدير الفني الجديد للمنتخب.

وأوضحت كالديرون أن سانشيز سيحضر إلى الإكوادور الأسبوع المقبل لتوقيع العقود وبدء مهمته رسميًِا.

وأشارت إلى أن سانشيز سيشرف أيضًا على بعض الجوانب في الفئات العمرية الصغرى، وهو دور مشابه للذي نفّذه مع قطر لسنوات طويلة.

وارتبط اسم سانشيز بخلافة كارلوس كيروش في تدريب إيران، بعد أن خلفه كيروس نفسه في تدريب قطر، لكن الوجهة الإكوادورية ستكون مصير سانشيز.

ورحل سانشيز عن تدريب قطر بعد توديع كأس العالم 2022 من الدور الأول.

وسبق لـ سانشيز العمل كمدرب في أكاديمية لاماسيا الخاصة بنادي برشلونة، قبل أن يبدأ عمله في أكاديمية أسباير القطرية عام 2006.

واستمر سانشيز في قطر حوالي 16 عامًا أشرف خلالها على تدريبات منتخبات تحت 19 عامًا وتحت 20 عامًا وتحت 23 عامًا، وصولًا إلى المنتخب الأول الذي أشرف على تكوين أغلب أفراده منذ فترة المراهقة.

وقاد سانشيز منتخب قطر منذ 2017، وقاده لإنجاز تاريخي بالتتويج بكأس آسيا 2019 لأول مرة في تاريخها، لكنه فشل في الظهور بشكلٍ قوي في المونديال الذي استضافته الدولة الخليجية العربية.

وخسر قطر مبارياتها الثلاث في الدور الأول أمام الإكوادور، والسنغال، وهولندا.

ويحضر سانشيز إلى الإكوادور لتعويض الأرجنتيني جوستافو ألفارو الذي رحل عن منتخب "لا تراي" بعد توديع المونديال.

ويُنتظَر أن يقود سانشيز منتخب الإكوادور في توقف مارس المقبل الذي يخوض فيه مباراتين وديتين أمام أستراليا في سيدني وميلبورن يومي 24 و28 من الشهر الجاري.

وسيكون سانشيز ثاني مدرب إسباني في تاريخ الإكوادور بعد خوسيه بلاناس أرتيس الذي تولى المهمة عام 1949، ورابع مدرب أوروبي عمومًا.

فيليكس سانشيز الإكوادور قطر
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