مباشر الدوري الأوروبي – سبورتنج لشبونة (2) - (2) أرسنال.. جووووول التعاااادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي سبورتنج لشبونة وأرسنال التي تقام في ملعب جوزيه ألفالادي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

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ق66: رأسية من فابيو فييرا تصدى لها أدان وحولها لركلة ركنية.

ق64: تقنية الفيديو تؤكد صحة الهدف بعد تدخل من ساكا على لاعب لشبونة قبل تمرير الكرة لتشاكا.

ق63: جووووول التعااااادل لأرسنال بهدف عكسي بعد تسديدة من تشاكا ارتطمت بجسد هيديماسا موريتا وغيرت الكرة تجاهها لتسكن الشباك وتعلن عن تعادل أرسنال.

ق59: مارتينيلي يهدر انفرادا بعدما انطلق من منتصف الملعب وراوغ الحارس لكن سانت جوستي تدخل وشتت الكرة لخارج الملعب.

ق55: جوووووووووووول ثاااااان لسبورتنج لشبونة عن طريق باولينيو بعد متابعته كرة مرتدة من تصدي تيرنر لتسديدة بيدرو جونسالفيز.

ق50: تسديدة من فابيو فييرا مرت بجوار المرمى بقليل.

ق48: تسديدة من مارتينيلي تصدى لها أدان.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق42: رأسية قوية من تشاكا تصدى لها أدان قبل أن تعبر الكرة خط المرمى.

ق39: تسديدة من ماركوس إدواردز تصدى لها تيرنر.

ق35: جووووووووووول التعااااادل للشبونة برأسية من جونسالو إيناسيو.

ق22: جووووووووووول أوووووول لأرسنال برأسية من ساليبا.

ق6: تسديدة مقوسة من بيدرو جونسالفيز لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

انطلاق المباراة.