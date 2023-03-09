مباشر الدوري الأوروبي – سبورتنج لشبونة ضد أرسنال
الخميس، 09 مارس 2023 - 19:02
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي سبورتنج لشبونة وأرسنال التي تقام في ملعب جوزيه ألفالادي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.
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