مباشر الدوري الأوروبي – سبورتنج لشبونة ضد أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي سبورتنج لشبونة وأرسنال التي تقام في ملعب جوزيه ألفالادي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا