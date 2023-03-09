أدار مواجهة مصرية من قبل.. طاقم تحكيم ليبي لمباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد

الخميس، 09 مارس 2023 - 14:07

كتب : محمد عبد العظيم

الزمالك - شباب بلوزداد

يدير طاقم تحكيم ليبي بقيادة معتز إبراهيم مواجهة الزمالك ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد يوم الجمعة 17 مارس ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسبق وأدار الليبي معتز إبراهيم مباراة بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي في الكونفدرالية والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

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وجاء طاقم تحكيم مواجهة شباب بلوزداد ضد الزمالك كالآتي:

حكم ساحة: معتز إبراهيم

حكم مساعد: عطية عيسى

حكم مساعد: وحيد الجهاوي

حكم رابع: عبد الحميد حوارويداه

مراقب المباراة: الموريتاني محمد أبدات

ويقام لقاء شباب بلوزداد ضد الزمالك في تمام التاسعة من مساء الجمعة على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية.

ولم يسبق للحكم الليبي معتز إبراهيم إدارة أي مباراة للفريقين من قبل.

ويحتل شباب بلوزداد المركز الثاني من ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط بينما يحل الزمالك ثالثا بأربع نقاط وبفارق الأهداف عن المريخ.

وينفرد الترجي بصدارة المجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاث انتصارات متتالية.

وحقق الزمالك فوزه الأول في مباراته الأخيرة والتي هزم فيها الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد
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