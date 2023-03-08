كلاسيكو السعودية - شكوك حول نجم اتحاد جدة.. وجاهزية حجازي لمواجهة النصر
الأربعاء، 08 مارس 2023 - 12:15
كتب : FilGoal
تحوم الشكوك حول جاهزية البرازيلي رومارينيو هداف اتحاد جدة قبل المواجهة المرتقبة ضد النصر.
ويستضيف اتحاد جدة منافسه النصر غدا الخميس على ملعب الجوهرة المشعة ضمن الجولة 20 من الدوري السعودي.
حجازي ينهي مخاوف نونو سانتو قبل مواجهة النصر
وأعلن الاتحاد غياب رومارينيو عن تدريبات الفريق الأخيرة بعد تعرضه لوعكة صحية.
ويأمل نونو سانتو مدرب اتحاد جدة في تعافي رومارينو ومشاركته في مران اليوم (الأخير) والدخول في قائمة مواجهة النصر.
المهاجم البرازيلي شارك خلال الموسم الحالي في 20 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 6 بجميع المسابقات.
صاحب الـ 32 عاما هو الهداف التاريخي لنادي اتحاد جدة في دوري المحترفين برصيد 64 هدفا.
في المقابل تأكد جاهزية المدافع الدولي المصري أحمد حجازي للمشاركة امام النصر بعد تعافيه من الإصابة.
وعاد حجازي للمشاركة في تدريبات اتحاد جدة بعدما غاب اليومين الماضيين بسسب معاناته من إصابة عضلية.