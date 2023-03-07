باتشيكو: نسعى للنقطة الثامنة من مواجهة كارا الصعبة.. وأثق في تعويض غيابات بيراميدز

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 19:11

كتب : FilGoal

جايمي باتشيكو - بيراميدز

يتمنى جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز حصد نقاط مواجهة كارا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على أسكو كارا التوجولي في تمام السادسة مساء غدا الأربعاء ضمن منافسات الكونفدرالية.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي: "مواجهة كارا لن تكون سهلة على الإطلاق، يلعب المنافس على أرضه ووسط جماهيره في أجواء حارة ورطبة وهو معتاد عليها".

أخبار متعلقة:
قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان صبحي وضم صادق لرحلة توجو للمرة الثالثة.. عبد الله السعيد رجل مباراة بيراميدز أمام الزمالك لمصلحة الأهلي.. تعادل سلبي لعبا ونتيجة غير مسبوق بين بيراميدز والزمالك تشكيل بيراميدز - فخر الدين يقود الهجوم ضد الزمالك.. وغياب رمضان وعودة الكرتي

وأضاف "هذه آخر فرصة لكارا من أجل التأهل، والفوز مهم لهم وأتوقع مواجهة في غاية الصعوبة".

وشدد باتشيكو "نبحث عن تأمين التأهل لربع النهائي بعد تحقيق الفوز في القاهرة، ونريد تكرار الأمر هنا في توجو".

وتابع "كارا منافس قوي ويقدم مباريات قوية على أرضه وهو ما حدث أمام فيوتشر في الجولة الأولى".

وكشف المدرب البرتغالي "بيراميدز يشارك من أجل لقب كأس الكونفدرالية وبالتالي لا بديل لدينا عن الفوز، سواء نلعب على أرضنا أو في الخارج هدفنا واحد".

وأوضح "الفريق جاهز باستثناء غيابات يمكن تعويضها وأثق كثيرا في جميع عناصر الفريق وقدرتهم على تعويض الغيابات والتغلب على الإجهاد من اللعب المتتالي".

واختتم باتشيكو تصريحاته "أسعى لتأمين التأهل والعودة إلى القاهرة بثلاث نقاط نصل بها إلى النقطة الثامنة".

ويحتل بيراميدز المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط وبفارق نقطتين عن الجيش الملكي.

أما فيوتشر فيأتي في المركز الثالث برصيد نقطتين وكارا التوجولي يتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

باتشيكو الكونفدرالية بيراميدز كارا
نرشح لكم
مكافآت مالية من رئيس الوداد للاعبي فريقه قبل مباراة الأهلي ثلاثي الأهلي يسبق البعثة إلى المغرب مدرب الوداد: خبرتي الإفريقية أكبر من كولر.. وجيل الوداد الحالي قوي ذهنيا التشكيل – زيكو يقود حرس الحدود.. ورشيد أساسي لـ الداخلية قائد الوداد: الأهلي يعرف الكرة الإفريقية أكثر منا.. ونستعد جيدا لنهائي إفريقيا الخطيب يرافق بعثة الأهلي في المغرب لمواجهة الوداد في نهائي إفريقيا شكوك حول لحاق نجم الوداد بمواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري الأبطال لاعب الوداد: هدفي في الأهلي ستتحدد قيمته بلقاء الإياب
أخر الأخبار
تقرير مغربي: طارق مصطفى مدربا جديدا لـ المغرب الفاسي 10 دقيقة | الوطن العربي
تقرير: دي خيا يرفض العروض السعودية من أجل البقاء مع مانشستر يونايتد 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يوفنتوس يحسم موقف أليجري من البقاء 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
مكافآت مالية من رئيس الوداد للاعبي فريقه قبل مباراة الأهلي 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
دورتموند يعلن انتقال بيلينجهام إلى ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر غاضب من فيتوريا بسبب موعد مباراة غينيا.. وموقفه من لاعبي الأهلي ساعة | الكرة المصرية
بث مباشر صراع الصعود – جووووول في الإسكندرية ساعة | الدرجة الثانية
لن يعود لـ برشلونة.. بي بي سي: ميسي اختار الانضمام لإنتر ميامي ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 2 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 3 قائمة الأهلي - غياب الشناوي وتواجد علي لطفي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا ضد الوداد 4 "المساعد تعدى لفظيا على الزمالك".. عبد الواحد السيد يكشف لـ في الجول سبب طرده