باتشيكو: نسعى للنقطة الثامنة من مواجهة كارا الصعبة.. وأثق في تعويض غيابات بيراميدز

يتمنى جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز حصد نقاط مواجهة كارا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على أسكو كارا التوجولي في تمام السادسة مساء غدا الأربعاء ضمن منافسات الكونفدرالية.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي: "مواجهة كارا لن تكون سهلة على الإطلاق، يلعب المنافس على أرضه ووسط جماهيره في أجواء حارة ورطبة وهو معتاد عليها".

وأضاف "هذه آخر فرصة لكارا من أجل التأهل، والفوز مهم لهم وأتوقع مواجهة في غاية الصعوبة".

وشدد باتشيكو "نبحث عن تأمين التأهل لربع النهائي بعد تحقيق الفوز في القاهرة، ونريد تكرار الأمر هنا في توجو".

وتابع "كارا منافس قوي ويقدم مباريات قوية على أرضه وهو ما حدث أمام فيوتشر في الجولة الأولى".

وكشف المدرب البرتغالي "بيراميدز يشارك من أجل لقب كأس الكونفدرالية وبالتالي لا بديل لدينا عن الفوز، سواء نلعب على أرضنا أو في الخارج هدفنا واحد".

وأوضح "الفريق جاهز باستثناء غيابات يمكن تعويضها وأثق كثيرا في جميع عناصر الفريق وقدرتهم على تعويض الغيابات والتغلب على الإجهاد من اللعب المتتالي".

واختتم باتشيكو تصريحاته "أسعى لتأمين التأهل والعودة إلى القاهرة بثلاث نقاط نصل بها إلى النقطة الثامنة".

ويحتل بيراميدز المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط وبفارق نقطتين عن الجيش الملكي.

أما فيوتشر فيأتي في المركز الثالث برصيد نقطتين وكارا التوجولي يتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.