ديلي ميل: نيوكاسل يدخل سباق التعاقد مع ماونت.. وتشيلسي اتخذ قراره

دخل نيوكاسل صراع التعاقد مع ميسون ماونت لاعب تشيلسي خلال الموسم المقبل.

ويمتد عقد ماونت مع تشيلسي حتى صيف 2024.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نيوكاسل دخل سباق التعاقد مع ماونت الذي رفض محاولات تشيلسي لتمديد عقده حتى الآن.

وأوضحت التقارير أن تشيلسي اتخذ قراره بشأن ماونت وقرر الموافقة على بيعه خلال الصيف المقبل، إذ يرفض البلوز التخلي عن خدمات لاعبه الدولي بشكل مجاني.

وأشارت التقارير إلى أن ليفربول أيضا يرغب في ضم ماونت خلال الصيف المقبل، ولكن قدرات نيوكاسل المادية قد تمنح الأخير التفوق على الريدز.

جراهام بوتر مدرب تشيلسي قال عن تجديد عقد ماونت: "الأمر معقد دائما. من الأفضل ترك الأمر بين ماسون والنادي؛ لقد كان رائعا في العمل معه، ولاعب مهم، بالطبع آمل أن يتم حلها بسرعة".

وينتهي تعاقد ماونت مع البلوز بعد موسم ونصف من الآن.

صاحب الـ24 عاما يلعب ضمن صفوف الفريق الأول لتشيلسي منذ صيف 2019.

وخاض ماونت 192 مباراة مع تشيلسي وسجل 33 هدفا وصنع 37 آخرين في جميع المسابقات.

وعلى المستوى الدولي شارك ماونت مع منتخب إنجلترا في 36 مباراة وسجل 5 أهداف وصنغع مثلهم.