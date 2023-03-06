كرة سلة - الأهلي يفوز على الزمالك ويحافظ على العلامة الكاملة في دوري السوبر

الإثنين، 06 مارس 2023 - 22:32

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - كرة سلة

حسم الأهلي دربي كرة السلة لصالحه أمام الزمالك بنتيجة 74-59 ضمن الجولة 12 من دوري السوبر والتي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

وأنهى الأهلي الربع الأول متقدما بنتيجة 19-12.

ونجح الزمالك في إدراك التعادل مع نهاية الربع الثاني بثلاثية قاتلة في الثانية الأخيرة 32-32.

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وعاد الأحمر للتقدم مجددا في الربع الثالث بنتيجة 54-48 ليحسم المباراة لصالحه بعد ذلك.

وحافظ الأهلي على العلامة الكاملة ليتصدر بـ24 نقطة، واستمر الزمالك في المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

وتقام منافسات مرحلة المجموعات بمشاركة ثمانية فرق بنظام الذهاب والإياب لترتيب الفرق.

وعقب نهاية مرحلة المجموعات تقام مباريات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب إذ يلعب صاحب المركز الأول ضد الثامن ثم يواجه الثاني صاحب المركز السابع بتلك الطريقة.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري السوبر في النسخة الماضية.

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