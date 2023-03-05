بعد الكشف عن الفرق المتنافسة.. موعد قرعة البطولة العربية في الرياض

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم أسماء 34 ناديا يشاركون في منافسات البطولة العربية لعام 2023.

ومن المنتظر أن تقام قرعة البطولة غدا الاثنين في الرياض في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع القرعة عبر قناة SSC Sport.

ويشارك 24 فريقا في الدور الأول للبطولة، يتأهل منهم 6 فرق يضاف لها عشرة أندية هم أبطال الدوريات بجانب ثلاثة فرق أخرى للتنافس في الدور الثاني.

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ويتواجد الزمالك وطلائع الجيش من مصر في البطولة، ولن يشارك الأبيض في الدور الأول كونه حامل لقب الدوري المصري.

بتواجد الزمالك وطلائع الجيش. ⚽🇪🇬 اللجنة المنظمة في الاتحاد العربي لكرة القدم تعلن أسماء الأندية العربية المشاركة في منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية. Via: @UAFAAC pic.twitter.com/1Afb7vrtDD — FilGoal (@FilGoal) March 5, 2023

أبطال الدوريات العربية هم: الزمالك - الوداد المغربي - الترجي التونسي - شباب بلوزداد الجزائري - الهلال السعودي - السد القطري - الشرطة العراقي ويتواجد معهم نادي المغربي بطل النسخة السابقة مع وصيفه الاتحاد السعودي، ومعهما النصر السعودي.

وجاءت قائمة الأندية المشاركة في البطولة كالتالي:

-مصر: الزمالك - طلائع الجيش

-السعودية: الهلال - النصر - اتحاد جدة - الشباب

-تونس: الترجي -الصفاقسي - الاتحاد المنستيري

-المغرب: الوداد - الرجاء - الجيش الملكي

-الجزائر: شباب بلوزداد - شبيبة الساورة

-قطر: السد - قطر

-البحرين: المحرق - المنامة

-العراق: الشرطة - القوة الجوية

-ليبيا: أهلي طرابلس - الاتحاد

-عمان: السيب - النهضة

-السودان: الهلال - المريخ

-الأردن: شباب الأردن

-الإمارات: الوحدة

-سوريا: تشرين

-فلسطين: شباب الخيل

-لبنان: البرج

-موريتانيا: نواذيبو

-الكويت: الكويت

-اليمن: فحمان