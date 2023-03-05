مباشر الدوري الإسباني - بيتيس (0) - (0) ريال مدريد.. بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد في الجولة 24 من الدوري الإسباني.

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استراحة

ق 42 محاولة هجومية لريال بيتيس بمجهود فردي عن طريق يوسف سابالي في إختراق منطقة جزاء ريال مدريد من الجبهة اليمنى أنهاه بتسديدة غير متقنة مرت بشكل بعيد عن مرمى الحارس تيبو كورتوا.

ق 36 تسديدة سيئة عن طريق فينيسوس جونيور لاعب ريال مدريد من داخل منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد عن مرمى الحارس كلاوديو برافو.

ق 32 تسديدة صاروخية عن طريق فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب للغاية أعلى العارضة العلوية للمرمى.

ق 13 مراجعة الفيديو لم تستمر طويلا.. الهدف يلغى بسبب لمسة يد روديجير التي حولت مسار الكرة

ق 12جوووووول بنزيمة يسجل الأول من ركلة حرة مباشرة.. ولكن الحكم سيذهب إلى تقنية الفيديو لشك في لمسة يد على روديجير

ق 9 تسديدة صاروخية عن طريق أيوزي بيريز لاعب ريال بيتيس من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس تيبو كورتوا ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

انطلاق المباراة