بالأرقام - ليلة صلاح وشواهد غير مسبوقة في أكبر هزيمة لـ يونايتد منذ 92 عاما

أرقام عدة خرجت من موقعة دربي الشمال الغربي، الذي شهد سحق ليفربول لخصمه مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون رد.

قمة الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، شهدت أرقام غير مسبوقة على المستوى الفردي والجماعي.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة من 25 مباراة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن توتنام الرابع الذي لعب مباراة أكثر.

أما يونايتد، فتجمد رصيده عند 49 نقطة من 25 مباراة في المركز الثالث.

ليفربول سجل 7 أهداف في شباك مانشستر يونايتد بمسابقة رسمية للمرة الأولى منذ 25 مارس 1908.

وهذه أكبر هزيمة للشياطين الحمر عموما منذ الخسارة أمام ولفرهامبتون بنفس النتيجة في 26 ديسمبر 1931، أي منذ قرابة 92 عاما.

الملك المصري محمد صلاح استعاد بريقه في هذه الليلة الكبرى، إذ رفع رصيده إلى 12 هدفا في شباك يونايتد ليصبح الهداف التاريخي لدربي الشمال الغربي.

كما انفرد صلاح بصدارة الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بوصوله للهدف رقم 129 متخطيا روبي فاولر.

يورجن كلوب مدرب ليفربول لم يخسر على ملعبه أمام يونايتد سوى أول مباراة له على الإطلاق، ليحقق بعد ذلك 5 انتصارات و3 تعادلات، في 8 مباريات متتالية بلا هزيمة.

ولأول مرة منذ عام 1908، سجل 3 لاعبين من ليفربول هدفين لكل منهما في مباراة واحدة أمام يونايتد، وهم صلاح وكودي جاكبو وداروين نونيز.

وأخيرا، بات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في مرمى مانشستر يونايتد في 5 مباريات متتالية بالدوري.