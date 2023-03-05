تشكيل مانشستر - فاران وشاو يجتازان اختبار اللياقة.. وثنائية برازيلية في الوسط أمام ليفربول

أعلن الهولندي إريك تين هاج تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول في قمة مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد.

وتواجد الثنائي رافائيل فاران ولوك شاو في التشكيل الأساسي مع أخبار خضوعه لاختبار لياقة متأخر صباح اليوم الأحد.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو - ليساندرو مارتينيز - رافائيل فاران - ديوجو دالوت

خط الوسط: كاسيميرو - فريد

أمامهما: ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديز - أنتوني

خط الهجوم: فاوت فيجورست

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 49 نقطة من 24 مباراة.

على الجانب الآخر، يحتل ليفربول المركز السادس برصيد 39 نقطة بنفس عدد المباريات.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق فوزه الأول على ليفربول في آنفيلد منذ 17 يناير 2016.