مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) فالنسيا.. خروج فاتي
الأحد، 05 مارس 2023 - 16:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برشلونة وفالنسيا في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.
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ق 60: نزول ألونسو بدلا من أنسو فاتي
ق 59: طرد أراوخو
ق 56: كرة في القائم من أنسو فاتي
ق 55: فيران توريس يسدد خارج المرمى
ق 53: ركلة جزاء
ق 40: التعادل يضيع
ق 15: جوووووووووول رافينيا
ق 8: محاولات على مرمى برشلونة
انطلاق المباراة
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