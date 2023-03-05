مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) فالنسيا.. خروج فاتي

تشكيل برشلونة - عودة كريستينسن.. وروبيرتو وفاتي أساسيان

ألفية سيميوني.. أتلتيكو مدريد يسحق إشبيلية بسداسية

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قائمة برشلونة - غياب إضافي عن مجموعة الكلاسيكو لمواجهة فالنسيا

مؤتمر أنشيلوتي: ميليتاو أفضل مدافع في العالم.. ولا نحتاج إلى مهاجم طويل

توقفت القلوب لستة دقائق.. ريال سوسيداد يتعادل مع قادش الراغب في إيقاف الدوري الإسباني

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برشلونة يجدد عقد سيرجي روبيرتو.. وشرط جزائي ضخم