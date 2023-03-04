كاف يعلن موقفه من معاقبة المغرب والجزائر عن أحداث أمم إفريقيا للمحليين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قراره بعدم معاقبة المغرب بعد رفض الفريق للسفر إلى الجزائر لخوض كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيانه:

اجتمعت لجنة الانضباط التابعة لـ كاف لمناقشة المسألة الواردة من اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين (الجزائر 2022) بعد عدم ظهور منتخب المغرب في الجزائر لخوض مبارياته المحددة في دور المجموعات، والتصريحات التي صدرت خلال الافتتاح (من زوليفيل مانديلا حفيد الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا).

فيما يخص الاتحاد المغربي:

بعد المناقشات ودراسة أدلة من ضمنها مراسلات رسمية بين الجزائر والمغرب وكاف، توصلت لجنة الانضباط إلى أن بعثة الاتحاد المغربي لكرة القدم لم تتمكن من السفر والمشاركة في البطولة بسبب ظروف خارجة تماما عن سيطرته.

بالتالي لن يتم توقيع عقوبة من أي نوع على الاتحاد المغربي لكرة القدم.

في ضوء النتائج السابقة، رفضت لجنة الانضباط دعوى الاتحاد الجزائري بتعرضه للضرر.

فيما يخص الاتحاد الجزائري:

بعد التصريحات الصادرة في حفل الافتتاح يوم 13 يناير 2023، حول كاف المسألة إلى لجنة الانضباط للتحقيق فيها.

بعد فحص مكثف لكل العناصر والأدلة المتاحة، قررت اللجنة أنه لا توجد مسؤولية على الاتحاد الجزائري عن تلك الواقعة، كونه لم يكن من الممكن أن يتوقع بما قاله السيد زويليفيل مانديلا في حفل الافتتاح.

على كل حال، أصدرت لجنة الانضباط تذكيرا رسميا لكل الاتحادات المحلية بما فيها الاتحاد الجزائري، بضرورة العلم بأن قواعد المسؤولية قد يتم تطبيقها نتيجة لأي تصريح سياسي مستقبلي في حدث رسمي تابع لـ كاف حتى وإن صدر من طرف ثالث.

وكان حفيد مانديلا قد قال خلال كلمته: "دعونا نكافح من أجل تحرير آخر مستعمرة في أفريقيا من القمع، وهي الصحراء الغربية".