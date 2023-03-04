مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(0) القطن.. إصابة محمد شريف
السبت، 04 مارس 2023 - 17:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد القطن الكاميرون في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
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ق 31: إصابة محمد شريف
ق 28: العارضة تمنع حمدي من التسجيل مجددا
ق 27: حمدي فتحي يهدر الثاني
ق 4: سقوط لاعب الأهلي للإصابة
ق 1: جوووووووول شريف والأول
انطلاق المباراة
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