مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(0) القطن.. إصابة محمد شريف

ثاني أسرع هدف إفريقي وعادل أزارو.. محمد شريف يسجل لـ الأهلي ضد القطن

تشكيل القطن - واسو الهداف يقود الهجوم ضد الأهلي.. وخماسي دفاعي

تشكيل الأهلي - قندوسي أساسي وشريف يقود الهجوم ضد القطن.. وسافيو على الدكة

مصدر من الهلال يكشف لـ في الجول كيفية التحرك بعد عقوبات كاف

تغريم وغياب جماهيري.. كاف يكشف لـ في الجول العقوبات الموقعة على الهلال السوداني

في الجول يكشف موقف كهربا من مواجهة القطن الكاميروني

طائرة عسكرية تنقل الترجي لمواجهة الزمالك

الأهلي ضد القطن.. البحث عن الفوز الأول في المباراة 400 قاريا