مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(0) القطن.. ضغط أحمر

السبت، 04 مارس 2023 - 17:29

كتب : FilGoal

هدف محمد شريف مع الأهلي ضد القطن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد القطن الكاميرون في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 4: سقوط لاعب الأهلي للإصابة

ق 1: جوووووووول شريف والأول

انطلاق المباراة

الأهلي القطن دوري أبطال إفريقيا
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