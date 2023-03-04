بعد تقدمه بطلب للرحيل.. برايتون يجدد تعاقد كايسيدو حتى 2027

السبت، 04 مارس 2023 - 10:54

كتب : FilGoal

مويسيس كايسيدو

أعلن نادي برايتون الإنجليزي تجديد تعاقد موسيس كايسيدو لاعب الوسط الإكوادوري حتى صيف 2027 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وارتبط الإكوادوري بالانتقال لصفوف أرسنال وتشيلسي في يناير الماضي، بل وأعلن رغبته علنية في الرحيل.

لاعب الوسط البالغ 21 عاما يعد من العناصر الأساسية في صفوف برايتون منذ انتقاله في فبراير 2021.

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وخاض كايسيدو 25 مباراة الموسم الجاري سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

ومنذ انتقاله للفريق خاض 35 مباراة في جميع المسابقات سجل 2 وصنع 3.

وقال روبرتو دي زيربي مدرب برايتون: "أخبار سعيدة للنادي ولجماهير ولي والأهم لموسيس، سيجعلنا أقوى ونمضي قُدما لأهدافنا في الملعب".

ورفض برايتون عرضا من أرسنال بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني في يناير الماضي، ما جعل الجنرز يضمون الإيطالي جورجينيو من تشيلسي.

بينما تحول البلوز لضم إنزو فيرنانديز في صفقة قياسية بالدوري الإنجليزي.

وتألق الدولي الإكوادوري الشاب بقميص منتخب بلاده في كأس العالم 2022 لكن توقفت مهمة التري في البطولة عند دور المجموعات.

ويستعد برايتون لمواجهة وست هام يونايتد اليوم السبت في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي برايتون موسيس كايسيدو
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