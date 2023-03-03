انتهت في الدوري المصري - بيراميدز (0) (0) الزمالك.. مباراة سلبية

يحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في استاد الدفاع الجوي بالجولة 20 للدوري المصري.

ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــــنــــــا

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نهاية المباراة

ق.+93 تسديدة قوية من محمد حمدي يتصدى لها صبحي

ق.89 إبراهيم عادل يسدد كرة قوية أعلى العارضة

ق.81 دخول أحمد سامي بدلا من أسامة جلال، وخروج محمود عبد العاطي ودخول وليد الكرتي، وخروج بن يوسف ودخول لاكاي

ق.80 دخول نبيه بدلا من شلبي

ق.62 دخول بلحاج وناصر منسي بدلا من سيف جعفر والجزيري

ق.58 إبراهيم عادل يتسلم الكرة بشكل خاطئ ويهدر الفرصة

ق.53 دخول إبراهيم عادل بدلا من محمود صابر

ق.46 دخول فتوح بدلا من عبد الشافي بين الشوطين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.37 رأسية خطيرة من بن يوسف بعد عرضية عبد الله السعيد ولكن تجاور القائم

ق.36 خروج أحمد فتحي ودخول أحمد توفيق

ق.28 فرصة خطيرة للجزيري ويهدرها التونسي لكن الإعلان عن تسلل على زيزو

ق.19 سقوط حسام عبد المجيد بعد اصطدام مع فخر الدين بن يوسف

ق.11 مخالفة للزمالك بعد عرقلة محمود عبد العاطي لـ زيزو

ق.3 نبيل عماد يسدد كرة يسارية تجاور القائم

بداية المباراة

المباراة تنطلق في السابعة مساءً