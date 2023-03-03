برشلونة يجدد عقد سيرجي روبيرتو.. وشرط جزائي ضخم

أعلن نادي برشلونة عن تجديد عقد لاعبه سيرجي روبيرتو اليوم الجمعة.

ومدد روبيرتو عقده حتى صيف 2024، أي لنهاية الموسم المقبل.

وأوضح برشلونة أن الشرط الجزائي في العقد الجديد سيبلغ 400 مليون يورو.

Sergi Roberto renews contract with FC Barcelona until 2024 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2023

وخاض روبيرتو 23 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

ولم يلعب روبيرتو لأي نادٍ في مسيرته بخلاف برشلونة الذي انضم إلى صفوفه في الرابعة عشر من عمره.

وصُعد روبيرتو إلى الفريق الأول في 2010، وخاض من وقتها 339 مباراة، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 40.

اللاعب صاحب الـ31 يجيد في مركزي الوسط والظهير الأيمن.