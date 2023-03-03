برشلونة يجدد عقد سيرجي روبيرتو.. وشرط جزائي ضخم
الجمعة، 03 مارس 2023 - 17:32
كتب : FilGoal
أعلن نادي برشلونة عن تجديد عقد لاعبه سيرجي روبيرتو اليوم الجمعة.
سيرجي روبيرتو
النادي : برشلونة
ومدد روبيرتو عقده حتى صيف 2024، أي لنهاية الموسم المقبل.
وأوضح برشلونة أن الشرط الجزائي في العقد الجديد سيبلغ 400 مليون يورو.
Sergi Roberto renews contract with FC Barcelona until 2024— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2023
وخاض روبيرتو 23 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.
ولم يلعب روبيرتو لأي نادٍ في مسيرته بخلاف برشلونة الذي انضم إلى صفوفه في الرابعة عشر من عمره.
Sergi Roberto 2⃣0⃣2⃣4⃣#MadeInLaMasia pic.twitter.com/rY0qpj3SUk— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2023
وصُعد روبيرتو إلى الفريق الأول في 2010، وخاض من وقتها 339 مباراة، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 40.
اللاعب صاحب الـ31 يجيد في مركزي الوسط والظهير الأيمن.
نرشح لكم
أنشيلوتي: تدريب البرازيل؟ عقدي مستمر مع ريال مدريد.. ولدينا فريق أفضل من العام الماضي أسود وأصفر وأبيض.. ريال مدريد يعلن قميصه الثاني حوار - إيسكو يكسر صمت 5 سنوات: مونشي أمسكني من عنقي.. وخضعت للعلاج النفسي ريليفو: سوسيداد أتم اتفاقه مع ريال مدريد على ضم أودريوزولا بديل بوسكيتس.. برشلونة يتعاقد مع أوريول روميو فيليكس: أود اللعب لـ برشلونة تقرير: خطوة غير متوقعة.. كاناليس يقترب من مونتيري رودريجو: التعاقد مع مبابي؟ لا أعرف هو ينضم لريال مدريد كل عام