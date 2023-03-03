برشلونة يجدد عقد سيرجي روبيرتو.. وشرط جزائي ضخم

الجمعة، 03 مارس 2023 - 17:32

كتب : FilGoal

سيرجي روبيرتو - برشلونة

أعلن نادي برشلونة عن تجديد عقد لاعبه سيرجي روبيرتو اليوم الجمعة.

ومدد روبيرتو عقده حتى صيف 2024، أي لنهاية الموسم المقبل.

وأوضح برشلونة أن الشرط الجزائي في العقد الجديد سيبلغ 400 مليون يورو.

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وخاض روبيرتو 23 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

ولم يلعب روبيرتو لأي نادٍ في مسيرته بخلاف برشلونة الذي انضم إلى صفوفه في الرابعة عشر من عمره.

وصُعد روبيرتو إلى الفريق الأول في 2010، وخاض من وقتها 339 مباراة، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 40.

اللاعب صاحب الـ31 يجيد في مركزي الوسط والظهير الأيمن.

برشلونة الدوري الإسباني سيرجي روبيرتو
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