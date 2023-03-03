أنشيلوتي: برشلونة لعب بالطريقة التي لا يرغبها.. ولدينا كل الثقة في العالم بقدرتنا على العودة
الجمعة، 03 مارس 2023 - 00:47
كتب : FilGoal
شدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أن لديه كل الثقة بقدرة فريقه على العودة في مباراة الإياب بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة.
وخسر ريال مدريد من برشلونة في ذهاب الكأس على ملعب سانتياجو بيرنابيو بهدف دون مقابل.
وقال أنشيلوتي عبر قناة TDP: "الفريق لعب بشكل جيد، برشلونة لعب بالطريقة التي لا يرغبها، لم نكن جيدين في الثلث الهجومي، الهزيمة تؤلم، لكن لدينا مباراة إياب يمكننا الفوز بها والتأهل".
وأضاف "كان من الصعب أن نجد مساحات، كانوا قريبين من بعضهم البعض، ليس لدي ما أقوله، أنا سعيد للغاية ومتحمس لتكرار نفس الأمر في مباراة العودة".
وأكمل عن الفرص المهدرة: "لعبنا المباراة التي علينا خوضها، ضغطنا بحدّة وافتقدنا التسجيل، لم يفعلوا شيئا للتسجيل، لم نكن محظوظين في الهدف، ولدينا 90 دقيقة أخرى".
وأتم "لدى برشلونة الأفضلية في التأهل، لكن لدينا كل الثقة في العالم بقدرتنا على العودة".
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كيسيه يفتتح التسجيل ⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 2, 2023
ريال مدريد 0 × 1 برشلونة#ريال_مدريد_برشلونة | #SSC pic.twitter.com/FVvNgRwewK
وتقام مباراة الإياب في الخامس من أبريل على ملعب كامب نو.
وهذه هي الخسارة الأولى لـ ريال مدريد على ملعبه في هذا الموسم.
وبات سيرجيو بوسكيتس أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الكلاسيكو، متخطيا ليونيل ميسي أسطورة برشلونة وسيرخيو راموس أسطورة ريال مدريد.