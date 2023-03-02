مواعيد مباريات الخميس 2 مارس 2023 والقنوات الناقلة - كلاسيكو ناري.. ولقب منتظر للأهلي

الخميس، 02 مارس 2023 - 10:42

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة

يشهد اليوم الخميس مباريات قليلة، لكنها تتميز بأهمية كبيرة على عدة أصعدة.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الخميس 2 مارس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

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كأس ملك إسبانيا

في كلاسيكو ثالث هذا الموسم، يستقبل ريال مدريد نظيره برشلونة في سانتياجو برنابيو في العاشرة مساءً، مباراة تنقلها SSC Sport Extra 1 بتعليق فهد العتيبي.

كأس الأمم الإفريقية للشباب

وتتواصل منافسات البطولة القارية، إذ تلعب السنغال أمام بنين في الرابعة مساءً، مباراة تنقلها beIN Sports 4 بتعليق محمد فوزي.

وفي مباراة أخرى بربع النهائي، تلعب أوغندا أمام نيجيريا في السابعة مساءً عبر beIN Sports 4 بتعليق أحمد فؤاد.

دوري الدرجة الثانية

وفي منافسات الصعيد، يلعب لافيينا أمام ديروط، ويلتقي بترول أسيوط بالألومنيوم، ويستقبل الجونة نظيره كيما أسوان، وكل المباريات تقام في الثانية والنصف عصرًا.

الدوري السعودي

ويعود الهلال للصدامات المحلية بعد أسابيع طويلة، إذ يحل ضيفًا على الوحدة في السابعة والنصف مساءً عبر SSC Sport 1 بتعليق عبد الله الحربي.

الدوري التونسي

ويحل الترجي -منافس الزمالك- ضيفا على اتحاد بن قردان في الثالثة والنصف عصرًا.

الدوري الجزائري

فيما يلعب شباب بلوزداد -منافس الزمالك أيضا- أمام هلال شلغوم العيد في الرابعة عصرًا.

كأس جنوب إفريقيا

ويلتقي ماميلودي صنداونز -منافس الأهلي- بنظيره مارومو جالانتس في السادسة مساءً.

الدوري الإماراتي

ويستقبل العين نظيره دبا الفجيرة في الثالثة والنصف عصرًا، مباراة تنقلها أبوظبي الرياضية 1 بتعليق حازم عبد السلام.

كما يحل شباب الأهلي دبي ضيفا على اتحاد كلباء في السادسة والربع مساءً، مباراة تنقلها أيضًا أبوظبي الرياضية 1 بتعليق عامر عبد الله.

كرة طائرة

ويلعب الأهلي أمام النصر البحريني في نهائي البطولة العربية في الثامنة مساءً.

مواعيد مواعيد المباريات
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