مباشر كأس الاتحاد - بريستول (0)-(1) مانشستر سيتي.. دخول إيدرسون

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 21:47

كتب : FilGoal

هدف جوليان ألفاريز مع مانشستر سيتي أمام بورنموث

يقدم لكم FIlGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بريستول سيتي ومانشستر سيتي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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التبديل الأول لمانشستر سيتي بدخول إيدرسون بدلا من أورتيجا بين الشوطين.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. كيفن دي بروين يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني.

ق25. محاولات من بريستول سيتي لإدراك التعادل بدون صنع فرص خطيرة.

ق7. جووول أول لمانشستر سيتي عن طريق فيل فودين من عرضية لرياض محرز يضع الكرة في الشباك.

ق2. تسديدة قوية من كالفن فيليبس ترتد من العارضة.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

بريستول سيتي مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي
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