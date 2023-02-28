مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (2) (2) تورينو.. عودة بوجبا بعد 315 يوما

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 21:40

كتب : FilGoal

بول بوجبا - يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الدربي بين يوفنتوس وتورينو في ختام الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن برصيد 32 نقطة بعد خصم 15 نقطة من رصيد الفريق.

فيما يحتل تورينو المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

أخبار متعلقة:
التشكيل - للمرة الثانية.. بوجبا على مقاعد بدلاء يوفنتوس أمام تورينو بوجبا وكييزا في قائمة يوفنتوس لدربي تورينو بعد 315 يوما.. بوجبا يقترب من ظهوره الأول مع يوفنتوس لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يواجه منافسة أمريكية بشأن دي ماريا

لمتابعة المباراة دقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

--

ق 69: مشاركة بول بوجبا بدلا من برانشينا

ق 66: العارضة تمنع الثالث لتورينو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جووووووول التعاااااادل.. دانيلو برأسية بعد ركنية من دي ماريا يسجل التعادل ليوفنتوس

ق 43: جوووووووول الثااااني للضيوف.. سانابريا يسجل من لمسة واحدة بعد عرضية أرضية من إيفان إيلتش

ق 39: عرضية من ريكاردو ورأسية من سانابريا يتصدى لها تشيزني ببراعة.

ق 16: جوووووول التعااااااادل.. خوان كواردادو يسجل بتسديدة قوية بعد عرضية مرت من الجميع

ق 2: جووووووول أووووووووول.. يان كارموه يتقدم لتورينو

بداية اللقاء

يوفنتوس تورينو الدوري الإيطالي بول بوجبا
نرشح لكم
مورينيو بعد طرده: لست مجنونا.. والحكم الرابع لم يكن صادقا صيام 23 جولة انتهى.. كريمونيسي يحقق فوزه الأول في الدوري الإيطالي منذ 1996 أمام روما مباشر كأس الاتحاد - بريستول (0)-(1) مانشستر سيتي.. دخول إيدرسون تشكيل مانشستر سيتي - أورتيجا في حراسة المرمى.. وألفاريز يقود الهجوم ضد بريستول التشكيل - للمرة الثانية.. بوجبا على مقاعد بدلاء يوفنتوس أمام تورينو ديلي ميل: إيفان توني يعترف بخرق قواعد الدوري الإنجليزي.. وإيقاف طويل في انتظاره سواريش يتولى تدريب إشتوريل برايا تقرير: الزلزولي يدخل حسابات نوتنجهام فورست
أخر الأخبار
مورينيو بعد طرده: لست مجنونا.. والحكم الرابع لم يكن صادقا 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
إبراهيم حسن: أشكر جميع لاعبي المصري الذين قدموا ملحمة ضد إنبي 25 دقيقة | الدوري المصري
صيام 23 جولة انتهى.. كريمونيسي يحقق فوزه الأول في الدوري الإيطالي منذ 1996 أمام روما 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر عبد العال: استعنت بمباراة صنداونز لإيقاف نقاط قوة الأهلي ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: مباراة الداخلية الأسوأ لي مع الأهلي.. ولن أقبل بما يحدث ساعة | الدوري المصري
الوحدة يمثل الإمارات في البطولة العربية للأندية ساعة | الوطن العربي
مباشر كأس الاتحاد - بريستول (0)-(1) مانشستر سيتي.. دخول إيدرسون ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (2) (2) تورينو.. عودة بوجبا بعد 315 يوما ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 4 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة