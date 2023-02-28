مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (2) (2) تورينو.. عودة بوجبا بعد 315 يوما

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الدربي بين يوفنتوس وتورينو في ختام الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن برصيد 32 نقطة بعد خصم 15 نقطة من رصيد الفريق.

فيما يحتل تورينو المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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ق 69: مشاركة بول بوجبا بدلا من برانشينا

ق 66: العارضة تمنع الثالث لتورينو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جووووووول التعاااااادل.. دانيلو برأسية بعد ركنية من دي ماريا يسجل التعادل ليوفنتوس

ق 43: جوووووووول الثااااني للضيوف.. سانابريا يسجل من لمسة واحدة بعد عرضية أرضية من إيفان إيلتش

ق 39: عرضية من ريكاردو ورأسية من سانابريا يتصدى لها تشيزني ببراعة.

ق 16: جوووووول التعااااااادل.. خوان كواردادو يسجل بتسديدة قوية بعد عرضية مرت من الجميع

ق 2: جووووووول أووووووووول.. يان كارموه يتقدم لتورينو

بداية اللقاء