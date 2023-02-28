مباشر الدوري المصري – الأهلي ضد الداخلية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 18:26

كتب : FilGoal

هدف محمد مجدي أفشة مع الأهلي أمام أسوان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الداخلية في الجولة 20 من الدوري المصري.

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انطلاق المباراة

الأهلي الداخلية الدوري المصري
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