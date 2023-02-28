مباشر الدوري المصري – الأهلي ضد الداخلية
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 18:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الداخلية في الجولة 20 من الدوري المصري.
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انطلاق المباراة
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