انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) الداخلية.. نهاية المباراة بالتعادل
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 18:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الداخلية في الجولة 20 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بالتعادل
ق 92: فرصة خطيرة أخرى وتسديدة من رشيد يبعدها الشناوي
ق 90: جوووول هدف التعادل من رشيد أحمد
ق 85: نزول شادي حسين
ق 79: إلغاء ركلة الجزاء وطرد
ق 78: ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة حمدي فتحي
ق 76: شريف يهدر الثاني
ق 70: جوووول كهربا
ق 66: نزول أفشة بدلا من طاهر
ق 60: ضغط قوي والقائم يمنع معلول
ق 57: ضغط أحمر قوي وفرصة من عرضية هاني
ق 54: تسديدة من عبد العزيز يتصدى لها الشناوي
ق 50: تسديدة قوية من قندوسي تمر أعلى العارضة
3 تغييرات للأحمر مع بداية الشوط الثاني .. دخول علي معلول وأليو ديانج ومحمد شريف في مكان محمد أشرف ومروان عطية وبيرسي تاو
نهاية الشوط الأول
ق 40: إنذار لمروان عطية
ق 20: عرضية من علي الزهدي والشناوي يمسك بالكرة
ق 18: هجمة خطيرة وفرصة من طاهر وإشارة بالتسلل
ق 8: تسديدة من تاو
انطلاق المباراة