انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) الداخلية.. نهاية المباراة بالتعادل

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 18:26

كتب : FilGoal

الأهلي - الداخلية - هدف كهربا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الداخلية في الجولة 20 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بالتعادل

ق 92: فرصة خطيرة أخرى وتسديدة من رشيد يبعدها الشناوي

ق 90: جوووول هدف التعادل من رشيد أحمد

ق 85: نزول شادي حسين

ق 79: إلغاء ركلة الجزاء وطرد

ق 78: ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة حمدي فتحي

ق 76: شريف يهدر الثاني

ق 70: جوووول كهربا

ق 66: نزول أفشة بدلا من طاهر

ق 60: ضغط قوي والقائم يمنع معلول

ق 57: ضغط أحمر قوي وفرصة من عرضية هاني

ق 54: تسديدة من عبد العزيز يتصدى لها الشناوي

ق 50: تسديدة قوية من قندوسي تمر أعلى العارضة

3 تغييرات للأحمر مع بداية الشوط الثاني .. دخول علي معلول وأليو ديانج ومحمد شريف في مكان محمد أشرف ومروان عطية وبيرسي تاو

نهاية الشوط الأول

ق 40: إنذار لمروان عطية

ق 20: عرضية من علي الزهدي والشناوي يمسك بالكرة

ق 18: هجمة خطيرة وفرصة من طاهر وإشارة بالتسلل

ق 8: تسديدة من تاو

انطلاق المباراة

الأهلي الداخلية الدوري المصري
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