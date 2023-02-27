مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0) (1) أسوان.. هدف غير محتسب لـ عرفات

يحل أسوان ضيفا على غزل المحلة في الجولة 20 للدوري المصري.

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ق.70 حسام عرفات يسجل وراية المساعد تعلن عن تسلل وبالتالي عدم احتساب الهدف

ق.69 محمد حمدي زكي يهدر مجددا لكن عمرو شعبان يتألق

ق.60 تصدي الموسم من عمرو شعبان أمام تسديدة عماد فتحي

ق.51 محمد حمدي زكي يهدر هدفا مؤكدا أمام المرمى أمام أحمد خالد

بداية الشوط الثاني

دخول عبد الرحمن عاطف وكريم مصطفى في صفوف غزل المحلة

نهاية الشوط الأول

ق.45 تسديدة من حسام عرفات تجاور القائم

ق.38 فرصة خطيرة لغزل المحلة يتم إبعادها

ق.24 جوووول محمد حمدي زكي يسجل الأول لـ أسوان

ق.21 تسديدة رائعة من عرفات يتصدى لها الحارس والمساعد يعلن عن تسلل

ق.11 تسديدة من حسام عرفات يتصدى لها الحارس، ثم يتابعها عرفات بتسديدة قوية ترتد من القائم

بداية المباراة

المباراة تبدأ في الخامسة مساءً