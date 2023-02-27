انتهت في الدوري المصري - غزل المحلة (1) (2) أسوان.. فوز ثمين

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 14:53

كتب : FilGoal

غزل المحلة

يحل أسوان ضيفا على غزل المحلة في الجولة 20 للدوري المصري.

يقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنـــــا

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نهاية المباراة

ق.75 قذيفة من عماد فتحي يتصدى لها عمرو شعبان

ق.73 جووووووول تشارلز يسجل تقليص الفارق بعد عرضية أوروك

ق.71 جووووووول حسام عرفات يسجل الهدف الثاني بعد تعديل تقنية الفيديو

ق.70 حسام عرفات يسجل وراية المساعد تعلن عن تسلل وبالتالي عدم احتساب الهدف

ق.69 محمد حمدي زكي يهدر مجددا لكن عمرو شعبان يتألق

ق.60 تصدي الموسم من عمرو شعبان أمام تسديدة عماد فتحي

ق.51 محمد حمدي زكي يهدر هدفا مؤكدا أمام المرمى بعد تمريرة أحمد خالد

بداية الشوط الثاني

دخول عبد الرحمن عاطف وكريم مصطفى في صفوف غزل المحلة

نهاية الشوط الأول

ق.45 تسديدة من حسام عرفات تجاور القائم

ق.38 فرصة خطيرة لغزل المحلة يتم إبعادها

ق.24 جوووول محمد حمدي زكي يسجل الأول لـ أسوان

ق.21 تسديدة رائعة من عرفات يتصدى لها الحارس والمساعد يعلن عن تسلل

ق.11 تسديدة من حسام عرفات يتصدى لها الحارس، ثم يتابعها عرفات بتسديدة قوية ترتد من القائم

بداية المباراة

المباراة تبدأ في الخامسة مساءً

غزل المحلة أسوان الدوري المصري
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