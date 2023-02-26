مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (1)-(0) أتالانتا.. بداية الشوط الثاني

الأحد، 26 فبراير 2023 - 21:45

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - ميلان × ساسولو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ميلان ضد أتالانتا في الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإيطالي.

وشهد تشكيل ميلان عودة مايك مينيان لحراسة مرمى ميلان بعد غيابه لمدة 161 يوما.

وخاض مينيان مباراته الأخيرة مع ميلان ضد نابولي يوم 18 سبتمبر 2022.

ويقود أوليفييه جيرو هجوم ميلان في المباراة بجوار براهيم دياز ورافاييل لياو.

وجاء تشكيل ميلان بالكامل كالتالي:

الحارس: مايك مانيان.

الدفاع: بيير كالولو - ماليك ثياو - فيكايو توموري.

الوسط: جونير ميسياس - رادي كرونيتش - ساندرو تونالي - ثيو هيرنانديز.

الهجوم: براهيم دياز - أوليفييه جيرو - رافاييل لياو.

وجاء تشكيل أتالانتا كالتالي:

الحارس: خوان موسو.

الدفاع: رافاييل تولوي - بيرات دجيميستي - جيورجيو سكالفيني.

الوسط: دافيد زاباكوستا - إديرسون - تيون كوبمينيرس - مارتن دي رون - خواكيم مايلي.

الهجوم:أديمولا لوكمان - راسموس هويلاند.

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بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 33 تسديدة رائعة من رافاييل لياو تصطدم بالعارضة

ق 25 جوووول خوان موسو يسجل بالخطأ في شباك أتالانتا.. 1-0 لميلان

ق 13 جونيور ميسياس يسدد ولكن الكرة تصدم بالدفاع

ق 8 أوليفييه جيرو يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

بداية المباراة

ميلان الدوري الإيطالي
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