استراحة الكونفدرالية – الجيش الملكي (1)-(0) فيوتشر.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 26 فبراير 2023 - 20:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجيش الملكي المغربي ضد فيوتشر في الكونفدرالية.
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ق 31: هدف أول للجيش الملكي
ق 14: جنش يبعد تسديدة قوية
انطلاق المباراة
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