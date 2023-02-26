استراحة الكونفدرالية – الجيش الملكي (1)-(0) فيوتشر.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 26 فبراير 2023 - 20:46

كتب : FilGoal

بيراميدز - فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجيش الملكي المغربي ضد فيوتشر في الكونفدرالية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 31: هدف أول للجيش الملكي

ق 14: جنش يبعد تسديدة قوية

انطلاق المباراة

فيوتشر
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