انتهت الكونفدرالية – الجيش الملكي (2)-(0) فيوتشر

الأحد، 26 فبراير 2023 - 20:46

كتب : FilGoal

بيراميدز - فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجيش الملكي المغربي ضد فيوتشر في الكونفدرالية.

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نهاية المباراة بفوز الجيش الملكي بثنائية

ق 90: الهدف الثاني عن طريق محمد مفيد

ق 31: هدف أول للجيش الملكي

ق 14: جنش يبعد تسديدة قوية

انطلاق المباراة

فيوتشر
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