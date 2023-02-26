انتهت الكونفدرالية – الجيش الملكي (2)-(0) فيوتشر

في مصلحة بيراميدز.. فيوتشر يخسر من الجيش الملكي بثنائية

بيراميدز يحقق فوزه الأول في الكونفدرالية ويتصدر المجموعة مؤقتا

مدرب الترجي: كنا نعرف كل كبيرة وصغيرة عن الزمالك

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مدرب صنداونز: أسير على خطى موسيماني؟ لا تعليق.. ولهذا لن أتحدث عن نقاط ضعف الأهلي