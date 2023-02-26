مباشر الدوري الإسباني - ألميريا (0) - (0) برشلونة.. بداية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ألميريا ضد برشلونة ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: أندري تير شتيجين

الدفاع: جوردي ألبا – أندريس كريستنسين – إريك جارسيا – سيرجيو روبيرتو

الوسط: فرانك كيسي – سيرجيو بوسكيتس – فرينيكي دي يونج

الهجوم: جافي – روبرت ليفاندوفسكي – فيران توريس

ويتواجد على مقاعد البدلاء: إنياكي بينا - رونالد أراوخو - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - أليخاندرو بالدي - رافينيا - بابلو توريه - أرناو تيناس - أنخيل ألاركون.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، بينما يتواجد ألميريا في المركز الـ19 برصيد 22 نقطة.

وتعادل ريال مدريد أمس مع أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق، ليصل إلى 52 نقطة.

وإذا حقق برشلونة الفوز اليوم، سيبتعد بالصدارة بفارق 10 نقاط.

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بداية المباراة