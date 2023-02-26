مباشر كأس الرابطة - مانشستر يونايتد (2) - (0) نيوكاسل.. بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

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ق47: أنتوني يسدد وكاريوس يتصدى من على حدود منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني بدخول وان بيساكا في مكان ديوجو دالوت، دخول إيزاك في مكان لونجستاف

نهاية الشوط الأول

ق40: جووووووووووووووول التاني من ماركوس راشفورد، تمريرة من فيجورست وتسديدة من راشفورد اصطدمت بسفين بوتمان وغيرت اتجاهها إلى الشباك. هدف عكسي على سفين بوتمان

ق38: تسديدة من ألميرون فوق العارضة

ق33: جووووووووووووووووووووووووول أول من كاسيميرو، عرضية من لوك شاو ورأسية من كاسيميرو إلى الشباك

ق31: عرضية من لونجستاف تصل إلا آلان سانت ماكسيمان الذي راوغ دالوت وسدد ليتصدى لها دي خيا وتعود إلى برونو جيماريش الذي سدد فوق العارضة

ق25: عرضية من تريبيه ورأسية من فابيان شار فوق العارضة ثم توقف اللعب لاصطدام شار مع ليساندرو مارتينيز

ق16: تسديدة من أنتوني يتصدى لها كاريوس

ق13: تسديدة من فيجورست من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها كاريوس بسهولة

ق9: بطاقة صفراء أولى على دالو بعد تدخل على سانت ماكسيمان

بداية المباراة