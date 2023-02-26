مباشر الكونفدرالية - بيراميدز (1)-(0) أسكو كارا.. مصطفى فتحي يهدر الثاني
الأحد، 26 فبراير 2023 - 17:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FILGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز ضد أسكو كارا في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.
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ق51. مصطفى فتحي يهدر فرصة تسجيل الثاني من انفراد بالمرمى.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق28. جووووول أول لبيراميدز عن طريق فخر الدين بن يسوف برأسية مستغلا عرضية من عبد الله السعيد.
ق15. تسديدة من عبد الله السعيد بجوار المرمى.
ق12. العاارضة تمنع الهدف الأول لبيراميدز من تسديدة رائعة لمحمود عبد العاطي دونجا.
بداية المباراة
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