مباشر الكونفدرالية - بيراميدز (0)-(0) أسكو كارا.. بداية المباراة

الأحد، 26 فبراير 2023 - 17:54

كتب : FilGoal

بيراميدز - فيوتشر

يقدم لكم FILGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز ضد أسكو كارا في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

بداية المباراة

أخبار متعلقة:
سلسلة لا فوز تشيلسي مستمرة.. توتنام يحسم دربي لندن تشكيل نهائي الكأس - جبهة عبور برشلونة تعود لـ مانشستر.. وويلسون يقود هجوم نيوكاسل تقرير مغربي: الولاية الثانية.. جاريدو مدربا لـ الوداد الاتفاق السعودي يفسخ عقد كارتيرون
بيراميدز أسكو كارا كأس الكونفدرالية
نرشح لكم
تقرير مغربي: الولاية الثانية.. جاريدو مدربا لـ الوداد تشكيل بيراميدز - رمضان والسعيد أساسيان أمام كارا في الكونفدرالية مدرب الترجي: كنا نعرف كل كبيرة وصغيرة عن الزمالك دوري أبطال إفريقيا - الرجاء بالعلامة الكاملة بعد الفوز على هورويا مدرب صنداونز: أسير على خطى موسيماني؟ لا تعليق.. ولهذا لن أتحدث عن نقاط ضعف الأهلي مؤتمر كولر: حزين على الفرص الضائعة أمام صنداونز.. وهذا سبب تسديد هاني لركلة الجزاء مؤتمر نبيل معلول: خضنا شوط أول هو الأفضل لنا هذا الموسم ضد الزمالك مصدر من الزمالك لـ في الجول: البعثة بخير في تونس.. والأضرار في زجاج الحافلة فقط
أخر الأخبار
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام رين 13 دقيقة | المحترفون
مباشر الكونفدرالية - بيراميدز (0)-(0) أسكو كارا.. بداية المباراة 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
سلسلة لا فوز تشيلسي مستمرة.. توتنام يحسم دربي لندن 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل نهائي الكأس - جبهة عبور برشلونة تعود لـ مانشستر.. وويلسون يقود هجوم نيوكاسل 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير مغربي: الولاية الثانية.. جاريدو مدربا لـ الوداد 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
الاتفاق السعودي يفسخ عقد كارتيرون ساعة | السعودية
تشكيل بيراميدز - رمضان والسعيد أساسيان أمام كارا في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
رغم الرباعية.. مدافع سيتي: نشعر بالإحباط لعدم الخروج بشباك نظيفة أمام بورنموث ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور