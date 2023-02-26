مباشر الكونفدرالية - بيراميدز (0)-(0) أسكو كارا.. بداية المباراة
الأحد، 26 فبراير 2023 - 17:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FILGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز ضد أسكو كارا في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.
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بداية المباراة
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