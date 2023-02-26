مباشر أبطال آسيا - الدحيل (0)-(7) الهلال.. السااااابع

يلعب فريق الدحيل القطري أمام الهلال السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويقام اللقاء على ملعب الثمامة في قطر ويتأهل الفائز إلى النهائي لمواجهة أوراوا ريدز الياباني.

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ق 70 صالح الشهري وخليفة الدوسري ومحمد البريك بدلا من أوديون إيجالو وعلي البليهي وسعود عبد الحميد

ق 63 جووووول الحمدان يصنع فور نزوله.. السابع من أوديون إيجالو

ق 60 عبد الله الحمدان وعبد الله عطيف بدلا من موسى ماريجا ومحمد كنو

ق 55 إصابة موسى ماريجا أثناء اقترابه من التسجيل.. اللاعب يسقط باكيا إثر شد عضلي

ق 48 جوووووول سادس.. أوديون إيجالو يسجل بعد تمريرة من سالم الدوسري

ق 46 محمد موسى وخالد محمد بدلا من بسام الراوي وكريم بوضياف

استراحة

ق 43 الهدف يلغى.. تسلل

ق 42 جووووول موسى ماريجا يسجل السادس ولكنه قيد المراجعة للتسلل..

ق 38 جووووول الخامس من سالم الدوسري بعد تمريرة من موسى ماريجا

ق27: جوووول الرابع من موسى ماريجا بعد تمريرة من إيجالو انفرد بها وسدد بقوة في الشباك

ق14. جوووول ثااالث للهلال عن طريق موسى ماريجا بعد تمريرة من سالم الدوسري.

ق9. جوووول الثاني للهلال عن طريق إيجالو بعدما مر من حارس المرمى ووضع الكرة في الشباك.

ق2. جووووول أول للهلال عن طريق أوديون إيجالو.

بداية المباراة