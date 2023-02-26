مباشر الدوري المصري - سموحة (1)-(0) الحدود.. إلغاء الطرد بعد العودة للفيديو مرتين

يستضيف سموحة فريق حرس الحدود ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة بينما حرس الحدود في المركز السادس عشر بـ 15 نقطة.

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ق 72: حالة تسلل ولذلك إلغاء المخالفة والطرد

ق 70: الفيديو يلغي الطرد

ق 67: طرد أحمد حكم

انطلاق الشوط الثاني

ق 12: جوووووول حسام حسن والأول

بداية المباراة