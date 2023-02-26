انتهت الدوري المصري - سموحة (3)-(0) الحدود.. فوز الأزرق

يستضيف سموحة فريق حرس الحدود ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة بينما حرس الحدود في المركز السادس عشر بـ 15 نقطة.

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نهاية المباراة بفوز سموحة بثلاثية

ق 95: جوووول الهدف الثالث لسموحة

ق 87: حسام حسن يسجل الثاني من ركلة جزاء

ق 80: إصابة قوية للحكم

ق 72: حالة تسلل ولذلك إلغاء المخالفة والطرد

ق 70: الفيديو يلغي الطرد

ق 67: طرد أحمد حكم

انطلاق الشوط الثاني

ق 12: جوووووول حسام حسن والأول

بداية المباراة