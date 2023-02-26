الطائرة - الكشف عن مباريات ربع نهائي البطولة العربية.. وطريق الأهلي نحو الثامنة

تستعد الفرق المتأهلة من مرحلة المجموعات في البطولة العربية للأندية لخوض منافسات ربع النهائي غدا الإثنين.

ويواجه الأهلي فريق السويحلي الليبي في تمام الثامنة مساء على صالة استاد القاهرة.

وكان الأهلي المصري قد تأهل كمتصدر لمجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات.

ويسعى الأهلي نحو تحقيق اللقب العربي الثامن لينفرد كأكثر الأندية العربية تحقيقا للقب.

وجاء جدول مباريات ربع النهائي كالآتي:

الإثنين 27 فبراير:

النصر البحريني × مصافي الشمال العراقي

الأهلي القطري × السيب العماني

الوكرة القطري × كاظمة الكويتي

الأهلي المصري × السويحلي الليبي (الساعة 8 مساء)

نصف النهائي:

الثلاثاء 28 فبراير:

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 3

الفائز من مباراة 2 × الفائز من مباراة 4

المباراة النهائية: الخميس 2 مارس

وتوج الأهلي بلقب البطولة العربية للأندية والتي أقيمت في 2020 بمصر.

بينما توج الريان القطري بالنسخة الماضية والتي أقيمت 2022.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 مرات بالتساوي مع الصفاقسي التونسي.