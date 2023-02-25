مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. نزول كهربا
السبت، 25 فبراير 2023 - 20:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد صنداونز في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
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ق 61: نزول كهربا بدلا من أفشة
ق 59: جوووووووووول التعادل للأهلي عن طريق محمد عبد المنعم
ق 58: الشناوي يتصدى للثاني
ق 50: ضربة جزاء يهدرها محمد هاني
ق 49: ركلة جزاء لبيرسي تاو
نهاية الشوط الأول بتقدم صنداونز
ق 40: عرضية من هاني وأفشة يهدر
ق 34: هدف أول لصنداونز عن طريق تشالويلي
ق 25: فرصة خطيرة ينقذها مروان عطية
ق 20: انطلاقة من تاو والحارس يمسك بالكرة بعد تمريرة ديانج
ق 18: الشناوي يتصدى أمام تشالويلي
ق 15: فرصة خطيرة للأصفر من تشالويلي
ق 5: إنذار لمحمد هاني
ق 3: عبد القادر يهدر بغرابة
انطلاق المباراة
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