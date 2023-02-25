مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. نزول كهربا

السبت، 25 فبراير 2023 - 20:44

كتب : FilGoal

الأهلي - صنداونز - أحمد عبد القادر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد صنداونز في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــ

ق 61: نزول كهربا بدلا من أفشة

ق 59: جوووووووووول التعادل للأهلي عن طريق محمد عبد المنعم

ق 58: الشناوي يتصدى للثاني

ق 50: ضربة جزاء يهدرها محمد هاني

ق 49: ركلة جزاء لبيرسي تاو

نهاية الشوط الأول بتقدم صنداونز

ق 40: عرضية من هاني وأفشة يهدر

ق 34: هدف أول لصنداونز عن طريق تشالويلي

ق 25: فرصة خطيرة ينقذها مروان عطية

ق 20: انطلاقة من تاو والحارس يمسك بالكرة بعد تمريرة ديانج

ق 18: الشناوي يتصدى أمام تشالويلي

ق 15: فرصة خطيرة للأصفر من تشالويلي

ق 5: إنذار لمحمد هاني

ق 3: عبد القادر يهدر بغرابة

انطلاق المباراة

الأهلي صنداونز
نرشح لكم
الثالثة هذا الموسم.. هاني يهدر ضربة جزاء لـ الأهلي أمام صنداونز مؤتمر فيريرا: الزمالك لم يخرج بعد.. ولو عاد بي الزمن سأبدأ أمام الترجي بنفس التشكيل عبد الكبير الوادي يكشف الفارق بين الدوري المصري والمغربي قبل لقاء الجيش الملكي سيناريوهات تأهل الزمالك - لا مفر من الفوز في مصر.. وطريقين أحدهما مليئ بالحسابات تشكيل صنداونز - تغييران في الهجوم أمام الأهلي.. وأليندي يقود الوسط موقف الأبيض يتأزم في إفريقيا.. الترجي يهزم الزمالك بثنائية تشكيل الأهلي - عودة معلول أمام صنداونز.. وتاو يقود الهجوم على حساب كهربا مؤتمر علي ماهر: نلعب من أجل الفوز وأن لم نتمكن من تحقيقه لا نخسر
أخر الأخبار
الثالثة هذا الموسم.. هاني يهدر ضربة جزاء لـ الأهلي أمام صنداونز 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأصغر في القرن الـ 21.. البدلاء يتسيدون دربي الإثارة بين ريال مدريد وأتلتيكو 13 دقيقة | الدوري الإسباني
قطار نابولي وأوسيمين لا يتوقف.. فوز ثامن على التوالي ضد إمبولي 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - سليمان وهدان يتولى رئاسة الزمالك مؤقتا .. وتمسك بـ مرتضى منصور 29 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0) - (0) ليفربول.. محاولات متبادلة 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اجتماع عاجل لاتحاد الكرة عقب توديع منتخب مصر للشباب من أمم إفريقيا 56 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
طلائع الجيش يعلن عبر في الجول مشاركته في البطولة العربية للأندية ساعة | الكرة المصرية
الاستفاقة السريعة.. سيتي يعود لمطاردة أرسنال برباعية في شباك بورنموث ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا