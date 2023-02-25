مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) صنداونز.. جوووووووول الشحات والثاني

السبت، 25 فبراير 2023 - 20:44

كتب : FilGoal

الأهلي - صنداونز - حسين الشحات

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد صنداونز في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 74: جوووووووووووول الثاني من حسين الشحات

ق 74: طاهر يهدر فرصة الثاني

ق 70: نزول طاهر بدلا من عبد القادر

ق 61: نزول كهربا بدلا من أفشة

ق 59: جوووووووووول التعادل للأهلي عن طريق محمد عبد المنعم

ق 58: الشناوي يتصدى للثاني

ق 50: ضربة جزاء يهدرها محمد هاني

ق 49: ركلة جزاء لبيرسي تاو

نهاية الشوط الأول بتقدم صنداونز

ق 40: عرضية من هاني وأفشة يهدر

ق 34: هدف أول لصنداونز عن طريق تشالويلي

ق 25: فرصة خطيرة ينقذها مروان عطية

ق 20: انطلاقة من تاو والحارس يمسك بالكرة بعد تمريرة ديانج

ق 18: الشناوي يتصدى أمام تشالويلي

ق 15: فرصة خطيرة للأصفر من تشالويلي

ق 5: إنذار لمحمد هاني

ق 3: عبد القادر يهدر بغرابة

انطلاق المباراة

الأهلي صنداونز
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