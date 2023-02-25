مباشر الدوري الإنجليزي - بورنموث (0) - (4) سيتي.. جوووووول الرابع

السبت، 25 فبراير 2023 - 19:25

كتب : FilGoal

هدف جوليان ألفاريز مع مانشستر سيتي أمام بورنموث

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة بورنموث ضد مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

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ق15: جوووول أول من جوليان ألفاريز، تمريرة من رودري إلى فودين الذي حاول مراوغة الحارس وعادت إلى هالاند الذي سدد في العارضةوارتدت إلى ألفاريز الذي سدد في الشباك.

بداية المباراة

بورنموث الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
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