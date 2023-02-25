مباشر الدوري الإنجليزي - بورنموث (0) - (4) سيتي.. جوووووول الرابع
السبت، 25 فبراير 2023 - 19:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة بورنموث ضد مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.
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ق15: جوووول أول من جوليان ألفاريز، تمريرة من رودري إلى فودين الذي حاول مراوغة الحارس وعادت إلى هالاند الذي سدد في العارضةوارتدت إلى ألفاريز الذي سدد في الشباك.
بداية المباراة
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